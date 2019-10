Le parole di Ratzinger ai nuovi cardinali: “Siate fedeli al Papa”

Un pulmino ha accompagnato i 13 nuovi cardinali nominati da Papa Francesco al cospetto del Papa Emerito Joseph Ratzinger. Giunti al Monastero Mater Ecclesiae per rendere omaggio a Benedetto XVI, i neo-porporati (tutti di comprovata fede – e ideologia – bergogliana) si sono sentiti rivolgere queste parole: “Ricordatevi sempre il valore della fedeltà al Papa”. Un discorso, riferito dal portavoce vaticano Matteo Bruni, che come anche la Stampa sottolinea appaiono “significative” perché giungono “in un momento di forti turbolenze per la Chiesa”.

La fedeltà al Santo Padre dovrebbe essere valore implicito per qualsiasi cardinale, ma sono tempi duri in Vaticano, tra scandali morali, intrighi finanziari e immobiliari e soprattutto spaccature teologiche e di indirizzo generale, con l’ala più conservatrice della Chiesa che sembra agitare sempre più spesso lo spettro dello scisma. Bergoglio ha voluto mandare un primo segnale proprio dal Concistoro, “blindando” la linea progressista di un Papato terzomondista, filo-laicista e dialogante con le altre religioni. liberoquotidiano.it