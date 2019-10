“Ti ammazzo leghista di m…a”, 72enne accoltellato nel Modenese

“Ti ammazzo, ti ammazzo leghista di m…a”. Un’aggressione a sfondo politico e carica di odio quella avvenuta a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena.

Un signore di 72 anni si trovava nella piazza del Comune emiliano quando è stato sorpreso dall’uomo, probabilmente ubriaco. La vittima è Gino Maccaferri, conosciuto in zona per la propria attività politica come militante della Lega. L’uomo si è avvicinato urlando “ti ammazzo, leghista di m…a” e brandendo un coltello. Subito dopo, l’uomo ha spinto a terra il 72enne facendogli sbattere forte la testa sull’asfalto. Poi, una volta immobilizzato, è salito sopra all’anziano e ha iniziato ad accoltellarlo ripetutamente. È successo la sera del primo ottobre, intorno alle 20.