Professore Columbia University: in Svezia trasformazione demografica di dimensioni storiche

Professore della Columbia University: “In Svezia un esperimento demografico di dimensioni storiche”

Secondo il professor Sheri Berman, la Svezia è attualmente nel mezzo di una monumentale trasformazione demografica e culturale a seguito della migrazione di massa che potrebbe benissimo causare il disfacimento della società. Sheri Berman, professore di scienze politiche alla Columbia University che ha studiato e scritto ampiamente sulla società svedese dagli anni ’80, afferma che il paese nordico sta attualmente vivendo una trasformazione della società che il mondo non ha mai visto prima.

Durante una recente apparizione alla Fiera del libro di Göteborg, Berman ha detto ai giornalisti di Svenska Dagbladet: “Oggi la tua società appare drammaticamente diversa. È un paese completamente diverso. Il cambiamento demografico che la Svezia ha subito negli ultimi anni è piuttosto incredibile.”







“Pensare che questo tipo di cambiamento possa avvenire senza problemi non è storico. È un esperimento demografico di dimensioni storiche”, ha aggiunto Berman.

Per Berman, la totale distruzione dell’omogeneità culturale ed etnica svedese potrebbe benissimo minacciare la democrazia poiché una parte considerevole degli svedesi nativi farà inevitabilmente fatica a preservare la sua identità culturale ed etnica.

È chiaro che questo già comincia a verificarsi nella società svedese oggi.

“Non c’è dubbio che più una società è omogenea, meglio sarà. I gruppi sono meno numerosi e le lacune sono più vicine, ed è più facile creare un senso di solidarietà sociale “, ha affermato.

“È difficile scendere a compromessi sull’identità e questo rende le persone più intolleranti perché le mette in una posizione difensiva. La politica dell’identità non fa bene alla sinistra e non fa bene alla democrazia “.

“La Rivoluzione francese può essere considerata il punto di partenza per la democrazia in Europa, ma ci sono voluti 150 anni perché arrivasse davvero. Molte persone dimenticano quanto è stato lungo e difficile quel viaggio e quante democrazie sono cadute lungo la strada. ”

Sheri Berman, nei suoi studi, si occupa di questioni come la democrazia, populismo, storia della sinistra e della politica europea, sia per pubblicazioni sia accademiche che non accademiche.

