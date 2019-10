Pregiudizi verso mamma e bambino, denunciata consulente tribunale di Monza

Condividi

MONZA (4 Ottobre 2019). Una perizia totalmente priva di fondamento, realizzata con il solo, chiaro intento di allontanare un bambino dalla propria madre. Una relazione completamente sbilanciata a favore di un padre fatto apparire come perfetto, se non fosse che però è accusato di maltrattamenti e atti persecutori.

«Che c’è dietro?» si domanda l’avvocato Francesco Miraglia, che difende la mamma di questo bambino di Monza e che ha presentato con lei denuncia contro la consulente del Tribunale di Monza che ha stilato la perizia. «Guarda caso la perizia tecnica richiesta dal Tribunale è stata condotta da una psicologa che si rifà ai modelli di diagnosi e analisi elaborati dal Cismai, il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia, al centro di decine di processi per presunti abusi su minori poi conclusosi con assoluzioni e ora coinvolta nel caso di Bibbiano. E poi, guarda caso, l’ausiliario del giudice del Tribunale ordinario di Monza è sposata con una persona che gestisce delle case famiglia. Troppi indizi per non pensare che dietro non ci sia un disegno preciso».

Talmente clamorose, poi, le falsità scritte dalla consulente del Tribunale tanto da essere stata denunciata. È arrivata a scrivere che la mamma del bambino abbia falsificato dei certificati medici con l’unico scopo di non far vedere il figlio al padre: come si può arrivare a pensare che dei medici vengano convinti a falsificare dei certificati?