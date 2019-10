Rumeno in fuga su auto rubata sperona Cc, subito scarcerato

Foggia, folle inseguimento sulla Statale 16: carabinieri speronati arrestano 25enne. Folle inseguimento e slalom tra le auto in corsa, fino all’impatto finale e all’arresto: scene da film lungo la Statale 16, dove alle porte dell’area industriale di Foggia è terminata la corsa di un’auto rubata in Abruzzo con l’arresto di un 23enne rumeno residente a Chieti.

Come già riportato da FoggiaToday, poco prima delle 13.00 di martedì scorso, i carabinieri della Stazione di Orta Nova in servizio perlustrativo avevano notato, lungo la Statale 16, in direzione di Cerignola, la Jeep Renegade che la Centrale Operativa aveva poco prima segnalato come da ricercare, in quanto rubata quella mattina stessa ad Ortona (CH). La Centrale Operativa era infatti stata attivata da quella omologa abruzzese, che aveva potuto indicare la posizione del mezzo grazie al rilevatore GPS abbinato al sistema antifurto, di cui il ladro non si era accorto.