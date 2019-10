Pagi Hotel, migranti protestano per caldo eccessivo e menu non islamico

Condividi

Protesta dei migranti ospiti del Pagi Hotel di Predda Niedda, a Sassari, per il mancato pagamento dei sussidi personali. I migranti hanno bloccato il cancello per contestare anche le condizioni di residenza lamentandosi per il caldo eccessivo e per il cibo che non rispetta le regole religiose (islamiche) degli ospiti. Gli operatori della struttura hanno negato che le condizioni degli ospiti siano indeguate.