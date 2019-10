In casa 18 kg di droga e 37mila euro in contanti, arrestati romeni

Bologna – Cercano merce rubata, trovano Kg di droga e migliaia di euro contanti. Li custodivano in un borsone, dentro un armadio, probabilmente per conto di qualcun altro. Cospicuo sequestro di droga e contanti da parte dei carabinieri di Bologna, che in zona Mazzini hanno perquisito un appartamento in zona Mazzini.

L’abitazione, in via dei Maceri, era stata segnalata ai militari come sospetto deposito di merce rubata. Quando però il personale dell’Arma ha passato al setaccio l’appartamento, sono stati trovati 14 Kg di marijuana e 4.6 Kg di hashish, oltre a 37mila euro in contanti.