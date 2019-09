Truffa crac di Banca Etruria: 4 funzionari condannati “con la non menzione”

AREZZO, 30 SET – Al processo sul filone per truffa nell’ambito del crac di Banca Etruria, la sentenza del tribunale di Arezzo ha stabilito 9 assoluzioni con formula piena e 4 condanne a 10 mesi. Cinque dipendenti della banca e 4 dirigenti sono stati assolti “perche’ il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”. I 13 imputati erano accusati di aver truffato i risparmiatori non informandoli sui rischi delle subordinate emesse nel 2013 e poi azzerate.

Ex dirigenti e funzionari – Il processo vedeva alla sbarra ex dirigenti e funzionari dell’istituto di credito aretino, accusati di non aver informato i risparmiatori sui rischi delle subordinate emesse da Bpel (Banca popolare dell’Etruria e del Lazio) in due tornate, luglio e autunno del 2013, e poi azzerate dal decreto Salva banche.