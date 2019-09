Svezia, scuola: storia sostituita da indottrinamento gender, clima e antirazzismo?

Niente più Platone o Aristotele. Niente storia romana Roma, niente più insegnamenti sull’era della Grande Potenza svedese nelle classi superiori delle scuole svedesi. Questa è la nuova mossa della Swedish Board of Education, che vuole invece che gli studenti si concentrino su Hitler, la Seconda Guerra Mondiale e la successiva era postmoderna alla fine del XX secolo.

Negli ultimi giorni, il dibattito svedese si è concentrato sulla prossima mossa socialdemocratica per rendere il popolo svedese meno erudito sulla storia. A causa della mancanza di tempo per le lezioni, il Board of Education ora suggerisce che la materia deve essere radicalmente cambiata.

Le questioni di genere, il clima e la migrazione sono ovviamente elementi inclusi nei nuovi piani di corsi di scienze sociali proposti.