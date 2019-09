Lo chiamano “cashback”, ma è aumento dell’Iva. Ennesima truffa

Nicola Porro: ”Vi stanno prendendo per i fondelli. La chiamano cashback (“contanti indietro”) ed è una delle proposte al vaglio del governo giallorosso. Si tratta di un rimborso fiscale per chi ha effettuato un pagamento con la carta di credito o bancomat. Dietro il nome altisonante e la finalità di contrasto all’evasione fiscale, però, si nasconde l’ennessima truffa ai danni dei cittadini. In questo breve video, spiego il perché.”