Firenze: somalo ubriaco danneggia auto e ferisce agente

Condividi

Firenze – Piazza Indipendenza: ubriaco ferisce agente di polizia. Un 42enne somalo è stato arrestato dai carabinieri dopo che aveva atterrato un agente della questura in Piazza Indipendenza. Poco prima i militari, con l’ausilio della polizia, erano intervenuti dopo che questo stesso soggetto – palesemente ubriaco – aveva danneggiato alcune auto in sosta.

Alla vista delle forze dell’ordine il 42enne aveva cominciato a dare in escandescenze. Quindi aveva tentato di fuggire approfittando del fatto che, proprio in quel momento, stesse sfilando poco distante un corteo di manifestanti. Uno degli agenti è riuscito a bloccarlo, ma è stato urtato con violenza dal fuggitivo ed è caduto battendo la testa sull’asfalto. Immediati i soccorsi che l’hanno trasportato all’ospedale di Santa Maria Nuova. Uscirà dall’ospedale con una prima prognosi di tre giorni per un trauma cranico. Il 42enne è finito in manette con l’accusa di lesioni.

www.firenzetoday.it