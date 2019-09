Arabia Saudita: in fiamme stazione dell’alta velocità a Gedda

In fiamme la stazione ferroviaria ad alta velocità della città di Gedda, in Arabia Saudita. Cinque persone sono rimaste ferite secondo un primo bilancio provvisiorio fornito dalle autorità. Un denso fumo nero si è alzato al di sopra dell’edificio e le fiammme erano ancora visibili 4 ore dopo lo scoppio dell’incendio, come mostrano le immagini della televisione di stato.

Sospeso il traffico lungo i 450 kilometri di binari che collegano le due città sante dell’Islam, la Mecca e Medina, alla città costiera di Gedda.

La linea ferroviaria,costata oltre 6 miliardi e mezzo di euro, è stata inaugurata nel 2018 con lo scopo di potenziare l’offerta turistica nel Paese che intende ridurre la sua dipendenza dall’esportazioni di petrolio. (EURONEWS)