Imbecilli, ignoranti e fragili come la Sinistra li ha voluti. E’ regime. Riflettete e salvatevi

Condividi

di Ornella Mariani

Anno 1284 am dage Johannis et Pauli

war der 26. juni

Dorch einen piper mit allerley farve bekledet

gewesen CXXX kinder verledet binnen Hameln geboren

to calvarie bei den koppen verloren.

°°°°

Nell’anno 1284, il giorno di Giovanni e Paolo

il 26 di giugno

Da un pifferaio, vestito di ogni colore,

furono sedotti 130 bambini nati ad Hameln

e furono persi nel luogo dell’esecuzione vicino alle colline.

La manifestazione cui si è assistito in queste ore denuncia tutto il deficit culturale ed etico di una Generazione indottrinata; subornata e spersonalizzata dalla dipendenza da quanto ritiene di contrastare: cellulari; computer, auto, fast food etc.

Imbecilli, Inetti, Ignoranti, fragili come la Sinistra li ha voluti e non di rado drogati incapaci di cogliere e amare la vita, questi Giovani hanno sottratto a Noi la speranza di un riscatto e le prospettive di Futuro, prestandosi ad una Tredicenne psicopatica, Pedina dei Poteri forti; rinunciando al rispetto della loro stessa intelligenza ed al diritto alla formazione ed informazione moralmente corretta; proponendosi branco utile a Chi rispetto e dignità gli ha negato.

Non hanno compreso, nella supponente irresponsabilità anagrafica, che quella di una Adolescente scandinava fortemente disturbata è solo una squallida farsa agganciata ad una operazione di propaganda condotta dalla Sinistra e dai suoi irresponsabili Complici, al solo scopo di procurare un business miliardario ai Furbi di turno.

Sono i Giovani, cui abbiamo dato vita e benessere nella convinzione che restassero Testimoni e Protagonisti e Portatori della nostra Storia ed ai quali Gentaglia senza scrupoli propina moduli inopportuni e sconsiderati, per disonestamente amministrarne il consenso.

Incolpevoli, tuttavia, e consegnati ai burqa ed alla primordialità violenta dei Senzadio!!!!.

Il degrado è istituzionale e l’esempio non basta più a Famiglie travolte dall’ossessione di chi ha interesse ad introdurre aberrazioni a vario titolo, tenendo teso un fil rouge di follìa giusto a manipolare le coscienze; a distruggere gli Stati nazionali; ad annientarne i Valori sociali e le radici giudaico/cristiane per spianare la via ad un meticciato ripugnante e deciso a tribalizzare l’Occidente con il favore dell’Establishment italiano, che trae profitto dal degrado delle periferie e dalla contrapposizione sociale.

Non è un caso che nella pianificata deriva dell’Occidente anche Bergoglio si sia ritagliato lo spazio negoziale necessario ad archiviare ogni principio etico; a liquidare la bimillenaria tradizione della Chiesa e a surrogarla con i luoghi comuni multiculturali: Tolleranza, Liberalismo e “Politicamente corretto”, menzogne necessarie per confinare nell’area del Reazionarismo Onore e Orgoglio identitario, mentre proliferano i metodi Forteto e Bibbiano e le adozioni omogenitoriali e mentre si discute il finevita amplificato dalla demenza della Lagarde, per la quale gli Anziani pesano troppo sui voraci sistemi sanitari….

Non v’è Regola che proceda verso il rispetto delle Regole in questa stagione dominata dalle inopportunità.

Come nel caso del Presidente del Senato Casellati, che ricevendo con impropri ed indebiti onori una Visionaria in una altissima sede istituzionale, ha di fatto delegittimato Scienziati dello spessore di Carlo Rubbia e di Antonino Zichichi.

Come nel caso del Ministro Lorenzo Fieramonti, che ha avallato una giornata di protesta contro il Nulla a sostegno di una abietta e pericolosa mistificazione: è quel Ministro che avrebbe nominato Consulente in un “Consiglio scientifico sullo sviluppo sostenibile” Vandana Shiva: già nota per le bufale antiscientifiche in tema di ambiente e ricerca e sviluppo, fino ad essere definita “Signora Panzana”, Costei è una sedicente “Scienziata, Biologa vegetale, Esperta in Fisica Quantistica” che, disponendo del solo Dottorato in Ricerca filosofica, ha sollevato le proteste degli Scienziati della FISV, Esperti di tematiche biologiche ed agricole.

ministro Fioramonti e Jeffrey Sachs

E’ quel Ministro che ha deciso di avvalersi della collaborazione del neomalthusiano e sedicente Economista politico ed ambientalista Jeffrey Sachs, già Consigliere di Obama e della Clinton: un Guru del Politically correct che, amico di Bergoglio, aspira a “ …costruire istituzioni politiche ed economiche… giuste, partecipative e veritiere e non società ed economie corrotte da grandi somme di danaro e ideologie dannose come il nazionalismo…”

E’ lo stesso Ministro che ha proposto di tassare le merendine, incontrando il sostegno di Conte.

Giuseppe Conte: sintesi della conseguenzialità!!!!

Der Rattenfänger von Hameln, in guerra col contante ed a favore delle commissioni da capogiro da garantire alle Banche, alla faccia della buonafede e della povertà degli Italiani.

Der Rattenfänger von Hameln, Capo di un gruppo di Sconfitti tesi a terzomondializzare l’Europa e ad afroislamizzare l’Italia.

Der Rattenfänger von Hameln che, con tracotante orgoglio, esibisce l’ultimo affronto incassato nel recente vertice di Malta sul quale i Media continuano a mentire: l’accordo della ripartizione dei Clandestini non c’è: ci sarà la ripartizione di quanti avranno diritto allo status di Rifugiati, ovvero del 7% dei Clandestini approdati in Italia, significando che il restante 93% trasformerà la Penisola in un immane campo di Criminali e Sbandati e Jihadisti e Parassiti che il Governo, dando esecuzione ad un progetto ben definito e sostenuto da un Mistificatore argentino, intende ancora contrabbandare per “accoglienza”.

Der Rattenfänger von Hameln che, con servilismo opportunista, garantisce il controllo della unilateralità del Pensiero Unico all’Europa della Merkel e della von der Leyen e di Quanti perseguono l’annientamento della memoria, previa demolizione dei Valori non negoziabili dell’Umanesimo cristiano.

E’ Regime.

Oppressivo e illiberale e antidemocratico.

Ma non sarà un esercito di topi né di bambini …. a toglierci parola e libertà.

Ai Giovani che intendano rivendicare il rispetto di se stessi, un appello espressivo della nostra disperazione: quando non obnubilati dai surrogati, riflettete e salvatevi.