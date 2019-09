Trieste, flussi continui di “migranti”. La denuncia del vice sindaco

di triestecafe.it

Montedoro, VIDEO-denuncia di Polidori: «Flussi continui ed in netta ripresa»

«Muggia, Trieste: flussi continui ed in netta ripresa, grazie all’accordo di Conte con l’Europa! Ora c’è il via libera alla ripresa dell’invasione… avanti c’è posto, grazie PD e 5 stelle!! NB video fatto dal passeggero».

La video-denuncia del vice-sindaco di Trieste Paolo Polidori.