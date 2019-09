Ong, Procura di Agrigento restituisce nave Sea Watch

“La Procura di Agrigento restituisce la #SeaWatch3 che resta sotto sequestro amministrativo. ‘Recidiva’ per essere 1 entrata e 2 aver ancorato in acque territoriali. Un’interpretazione faziosa dell’allora Dl-bis, contro ordinanza del Gip. Rei di aver agito in adempimento di un dovere”.

Così la Ong Sea Watch sintetizza in un tweet la decisione della Procura di Agrigento nei confronti della sua nave.