La stangata d’autunno colpisce i poveri, aumenta anche il riscaldamento

di Guido da Landriano – Non c’è solo la Tassa sulle Merendine nei programmi del Governo. C’è molto, ma molto di più. Per dare una “Svolta ecologica” e spingere verso comportamenti più “Virtuosi” il governo sta valutando di cambiare le aliquote agevolate su Gas, GPL ed elettricità.

Secondo quanto riportato da Il Giornale ci aspetta un autunno freddo. Iniziamo dal GPL ed il metano: Bombole e forniture domestiche fino ai 480 MQ pagano l’Iva ridotta al 10%, anche perchè spesso sono al servizio di zone montane e disagiate e per la funzione sociale delle forniture stesse ma questo non va bene al ministro Costa che, nel suo pacchetto , prevede il passaggio dall’IVA al 10% all’IVA al 22% , con la finalità buonista di facilitare l’acquisto di soluzioni come i pannelli solari per il riscaldamento delle piastre ad induzione. Così sarà realizzato il desiderio di Costa e del governo Conte-Renzi di apparire buoni ed ambientalisti facendo pagare però la spesa a tutti gli italiani.