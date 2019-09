Torino, clandestini ai poliziotti: “Ve ne dovete andare di qua. Avete rotto”

Aggressione ai danni di una pattuglia di agenti della questura di Torino da parte di due cittadini stranieri. L’episodio si è verificato durante il pomeriggio dello scorso giovedì in largo Giulio Cesare, quando i poliziotti hanno deciso di effettuare una semplice operazione di controllo nei confronti degli extracomunitari, che non l’hanno presa bene.

Alla richiesta di esibire i documenti di identità o di declinare le proprie generalità, gli africani hanno risposto con grande ostilità, probabilmente proprio per il fatto di essere entrambi dei clandestini sul territorio nazionale. “Noi i documenti non ve li diamo. Ve ne dovete andare via di qua. Avete rotto, siete sempre a controllare.”, hanno gridato gli extracomunitari agli uomini in divisa, come riportato da “TorinOggi”.