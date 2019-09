Germania: 40% del welfare agli immigrati, 4 miliardi al mese

Condividi

Almeno il 40 percento di tutti i beneficiari del welfare tedesco sono stranieri, il che costa ai contribuenti tedeschi più di 4 miliardi di euro ogni mese per pagare cibo, istruzione, medicine e alloggio di 2,7 milioni di stranieri che non lavorano e vivono nel paese (a spese dei contribuenti).

Secondo i nuovi dati pubblicati dall’agenzia federale per l’occupazione tedesca, tre siriani in età lavorativa su quattro che vivono in Germania sono supportati in tutto o in parte dal sistema di welfare del paese, come riferisce Hartz IV, Die Welt.







A giugno 2018, il tasso di disoccupazione ufficiale per i siriani in Germania era del 44,2 per cento, leggermente in calo rispetto al 49,6 per cento dell’anno scorso. Tuttavia, come sottolinea il rapporto, la cifra non è esattamente veritiera perché i migranti siriani che frequentano “corsi di integrazione” finanziati dallo stato o “corsi di lingua professionale” non sono considerati come disoccupati, ma piuttosto come “persone sottoccupate”. Coloro che frequentano questi corsi ricevono anche un certo importo dal sistema Hartz IV.

I numeri del rapporto sono ulteriormente distorti in quanto i dati di Hartz IV non includono tutti i “richiedenti asilo” arrivati, ma non ancora “accettati” o “registrati” che sono in grado di raccogliere benefici. Queste persone possono ricevere fondi dal bilancio dell’Asylum Seekers Benefits Act e non sono incluse nelle cifre di Hartz IV.

Secondo i dati dell’ufficio statistico europeo, circa 900.000 cosiddetti “richiedenti asilo” nell’Unione europea stanno ancora aspettando che le loro domande vengano trattate. Quasi il 44% di questi attendono che le loro richieste vengano esaminate. Pertanto, quasi 396000 “richiedenti asilo” che attualmente vivono in Germania stanno ottenendo benefici in attesa che le loro richieste vengano elaborate.

A seguito di una richiesta informativa di René Springer, parlamentare di Alternative for Germany (AfD), il rapporto federale ha rivelato che, a partire da questo mese, quasi il 63,6 per cento di tutti i destinatari di Hartz IV erano “cittadini tedeschi”.

Tipicamente, un destinatario Hartz IV con una moglie e un figlio riceve circa 1.500 euro al mese in contanti. In totale, il numero di persone che ricevono Hartz IV ammonta a 6,73 milioni. Se il 40% di questi destinatari è straniero, ciò significa che 2,7 milioni di stranieri stanno attualmente richiedendo i benefici di Hartz IV.

Pertanto, i contribuenti tedeschi produttivi spendono ogni mese oltre 4 miliardi di euro per nutrire, proteggere, educare e fornire assistenza sanitaria agli stranieri che non contribuiscono.

Da queste cifre è del tutto chiaro che gli stranieri arrivati in Europa e in Germania negli ultimi anni non hanno contribuito ad arricchire la società, non hanno creato ricchezza e non hanno contribuito a rilanciare l’economia. In effetti, hanno fatto esattamente il contrario.

René Springer di AfD ha giustamente sottolineato che l’unica “integrazione” attualmente in atto è “integrazione sistematica nei sistemi di previdenza sociale della Germania”.

