Canada: brucia la Chiesa di Sainte-Philomène a Mercier

Una chiesa storica di Mercier, a sud-ovest di Montreal, è stata gravemente danneggiata da un incendio giovedì. Secondo i vigili del fuoco locali, la polizia sta indagando come possibile incendio doloso. (vedi video in fondo all’articolo)

“È triste per la comunità, perché in effetti è il centro del nostro villaggio”, ha detto Lise Michaud, il sindaco della città suburbana, dopo aver esaminato l’entità del danno alla chiesa di Sainte-Philomène. “È la nostra storia. È la nostra eredità.”. La cittadina di Mercier, come molte comunità del Quebec, fu infatticostruita intorno alla chiesa, rendendola un edificio centrale nella comunità di circa 13.500. La parrocchia è stata fondata nel 1840.