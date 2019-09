Porro: i giornali sono carta straccia se non difendono Gervasoni

Zuppa di Porro. Oggi è un giorno triste per la libertà di parola. La Confindustriale Luiss, caccia il professor Marco Gervasoni perchè in un tweet a giugno ha espresso una dura posizione contro la nave sea watch. I suoi prof, Boccia, Panucci zitti, in un mondo in cui il free speech è calpestato.

Oggi voglio parlare solo di questo: i giornali sono carta straccia se non difenderanno, indipendentemente dalla loro opinione, il diritto di Gervasoni di poter dire la sua.