Rackete: i migranti che raggiungono l’Europa sono pochi

“Tornerò in mare? Continuo ad essere nella lista di emergenza della Sea Watch e, se mi chiamassero, andrei immediatamente. Sono pronta a salvare altre persone”. Lo ha detto Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3, intervistata a “Piazza pulita”. A giugno Carola Rackete è stata arrestata e poi rilasciata per aver forzato il blocco delle autorità italiane entrando nel porto di Lampedusa.

“Volevamo mantenere fede alla legge internazionale, quindi portare i migranti in un porto sicuro. I porti libici, anche per la commissione Ue, non sono sicuri. Violano i diritti umani costantemente. Molti reportage raccontano abusi e sequestri. Riportare queste persone in Libia avrebbe significato violare la convenzione di Ginevra sui diritti umani. Lampedusa era il porto sicuro più vicino”, ha aggiunto alla trasmissione in onda su La7 parlando di quei drammatici giorni in mare.