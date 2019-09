Roma: nomadi rinunciano a casa popolare “siamo stati minacciati”

foto archivio

ROMA – Ancora proteste nella Capitale per l’assegnazione di una casa popolare a una famiglia di nomadi. E’ accaduto oggi in via Santa Rita da Cascia. Sarebbe stata anche minacciata la famiglia di nomadi che stamattina si era recata a Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma, perché assegnataria di una casa popolare. La famiglia ha presentato una denuncia ai carabinieri che ora indagano sulla vicenda.

La famiglia ha riferito di essere stata minacciata da un gruppetto di cinque o sei abitanti che volevano farli desistere dall’entrare nell’ abitazione. Sul posto i carabinieri della stazione Tor Bella Monaca.