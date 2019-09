Rissa a bottigliate tra stranieri, ancora sangue a Milano

Condividi

Un nuovo episodio di violenza in stazione Centrale, a Milano. Nemmeno il tempo di spegnersi i riflettori sull’ aggressione da parte di un immigrato irregolare ai danni di un militare ed ecco che in piazza Duca d’Aosta torna a scorrere il sangue. Questa volta i protagonisti sono due balordi africani. I due immigrati si sono presi a bottigliate, neanche 24 ore dopo l’accoltellamento alla gola del militare. Il nigeriano è stato arrestato.

“Mi auguro che presto venga rispedito nel suo Paese. I crimini nella zona della stazione Centrale procedono a ciclo continuo: h24 e 365 giorni all’anno su 365”, denuncia SIlvia Sardone, facendo notare ancora una volta l’immobilismo del Comune. La consigliera comunale ed europarlamentare della Lega aggiunge poi che “è necessaria una vera e propria bonifica, altro che aiuole, alberelli e parchi giochi”.







“Spacciatori e rapinatori si combattono con blitz e retate continue, il resto sono tutti palliativi cari ai radical chic dei salotti del centro che nulla sanno della reale situazione che i milanesi vivono al di fuori della cerchia dei Bastioni”, chiude l’esponente del Carroccio.

L’immigrato che ieri ha colpito il militare era già stato espulso dalla Germania e il Paese aveva avvertito le nostre autorità circa le simpatie islamiste dell’uomo. Il folle è irregolare sul territorio italiano in quanto in possesso di un permesso di soggiorno ormai scaduto. Inoltre era già stato denunciato dai carabinieri della radio mobile per minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

www.ilgiornale.it