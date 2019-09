“Post diffamatori”, sindaco di Bibbiano querela Di Maio

Il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti querela Luigi Di Maio. Carletti, ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta “Angeli e demoni” sugli affidi in Val d’Enza, al momento sospeso dall’incarico su provvedimento della Prefettura e autosospesosi dal Pd, a quanto scrive la Gazzetta di Reggio, ha presentato una querela segnalando 147 fra post e mail dal contenuto ritenuto offensivo o minatorio nei suoi confronti e inserendo tra i denunciati anche il capo politico del M5S Luigi Di Maio.

Al ministro degli Esteri, in particolare, il sindaco contesta un post su Fb risalente a metà luglio: “Col Pd – scriveva Di Maio – non voglio avere niente a che fare. Col partito che fa parte dello scandalo di Bibbiano, con i bambini tolti ai genitori e addirittura sottoposti a elettroshock e mandati ad altre famiglie, con il sindaco Pd che è coinvolto in questo, non voglio avere nulla a che vedere”. adnkronos