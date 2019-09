Milano, immigrato irregolare aggredisce due agenti. La Sardone: “Aspettate il morto?”

Oggi, giovedì 19 settembre, sono stati aggrediti due poliziotti in servizio nei pressi della stazione Centrale di Milano, solo due giorni fa teatro di un’altra aggressione, a sfondo terroristico, nei confronti di un militare. Anche in questo caso l’aggressore è un immigrato, probabilmente libico, pregiudicato e irregolare sul suolo italiano.

“Una situazione insostenibile che fa preoccupare già da parecchio tempo, ma per la sinistra che amministra Milano e marcia per i clandestini va tutto bene!” , ha così commentato l’accaduto Silvia Sardone. “Stanno aspettando un morto per intervenire?”, prosegue il consigliere comunale ed europarlamentare della Lega. Stando a quanto riportato, l’uomo era stato fermato per un controllo, quando si è scagliato con violenza sui due poliziotti.