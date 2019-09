Iraq: al lavoro per portare gas e petrolio in Europa

L’Iraq sta lavorando per sviluppare una rete per il trasporto del petrolio e del gas verso l’Europa attraverso il porto libanese di Tripoli. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei rappresentanti irachena, Hassan al Kaabi, durante un incontro con l’ambasciatore libanese in Iraq, Ali Adib Habhab, alla presenza del deputato iracheno Alaa al Rubaie.

Durante il colloquio, Al Kaabi ha elogiato i rapporti tra Iraq e Libano che negli ultimi anni ha visto un rafforzamento delle relazioni nei settori dei trasporti, della sanità, dell’edilizia abitativa, bancario e ed energetico. Il vicepresidente del parlamento iracheno ha dichiarato che il paese sta valutando di una condotta per il trasporto di idrocarburi (petrolio e gas) verso il porto libanese di Tripoli, oltre al rilancio del turismo.