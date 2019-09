Ue, Benifei (Pd): ”chiarire ruolo di Dombrovskis su Gentiloni”

Il capo delegazione degli eurodeputati del Pd, Brando Benifei, ha annunciato oggi a Bruxelles che le audizioni europarlamentari dei membri designati della futura Commissione europea di Ursula von der Leyen, all’inizio di ottobre, forniranno l’occasione per chiarire e magari rivedere alcune deleghe “discutibili” assegnate ai commissari, e in particolare di verificare i ruoli rispettivi del vicepresidente esecutivo all'”Economia per tutti”, Valdis Dombrovskis, e del commissario all’Economia designato dall’Italia Paolo Gentiloni.

Sulla nuova Commissione, ha detto Benifei parlando ad alcuni giornalisti al Parlamento europeo, “penso ci siano delle cose da considerare, approfondire, rivedere, anche con le audizioni che faremo ai commissari”.