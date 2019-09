Parigi: nudi in bici “per il clima”

Tutti nudi in bici per il clima. La protesta è stata organizzata a Parigi dall’associazione dei nudisti. Si sarebbe dovuta svolgere solo in un’area riservata al naturismo ma qualche partecipante non ha resistito alla tentazione di attraversare le strade di Parigi senza vestiti. (askanews)