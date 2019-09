Palco con svastiche: arriva la Digos, ma era solo una scenografia

Condividi

A Capaci spunta un palco con svastiche e la faccia di Adolf Hitler, i residenti chiamano la Digos, ma alla fine si è scoperto che era tutto un grosso equivoco. Quello che ad alcuni abitanti era sembrato un palco allestito per un comizio elettorale, era invece la scenografia di uno spettacolo, organizzato dall’associazione Arabesque. Ad accertarlo gli uomini della Digos che hanno dato il via libera alla rappresentazione del musical sulla Shoah “Mai più num3r1”.

Il sindaco Pietro Puccio ha fatto comunque sapere di aver apprezzato “la sensibilità civica di chi, temendo che si potesse trattare di apologia al nazifascismo, ha pensato bene di fare una segnalazione alla Questura”.







“Molto apprezzabile – scrive il primo cittadino – anche la tempestività con la quale la Questura ha deciso di inviare alcuni funzionari della Digos, per una opportuna verifica preventiva. Altrettanto apprezzabile, infine, la celerità con la quale i funzionari della Digos, una volta accertato lo spirito culturale e non politico dell’iniziativa, hanno dato il via libera alla rappresentazione del musical che è stato molto seguito e molto apprezzato dal numeroso e caloroso pubblico accorso, che ha assistito certamente ad una delle serate più belle e più emozionanti del ricco cartellone estivo”.

www.today.it