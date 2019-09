Teramo, evadevano il fisco per finanziare il terrorismo islamico

Emergono particolari inquietanti dalle intercettazioni ambientali effettuate nel Teramano da Carabinieri del Ros a Gico della Guardia di Finanza dell’Aquila nell’ambito dell’operazione denominata Zir, con la quale è stato sgominato un gruppo di 10 persone (8 tunisini e 2 italiani) indagate per reati tributari e autoriciclaggio; in pratica evadevano il fisco per finanziare il terrorismo internazionale.

“Loro uccidono i nostri figli e noi uccidiamo i loro figli“, dicono i sospettati, parlando degli attentati di Parigi. “Loro uccidono le nostre donne e noi uccidiamo le loro”.Le indagini della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo dell’Aquila hanno accertato che i sospetti, tramite alcune società di rifinitura edilizia e commercio di tappeti, formalmente intestate a “prestanome” ma di fatto gestite da un unico soggetto, capo indiscusso del gruppo, creavano artifizi contabili per distrarre ingenti somme di denaro dalle società.