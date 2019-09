Migranti, rivolta al centro rimpatri di Torino: agente ferito

Condividi

Rivolta nel Cpr (Centro di permanenza per i rimpatri) di Torino. Un poliziotto è stato ferito alla mano: il referto medico parla di trenta giorni di prognosi. È successo l’altra notte. Un marocchino, con precedenti per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, è stato arrestato.

“Un ispettore di Polizia è stato ferito nel Cpr di Torino durante una rivolta con tanto di sassaiola: un marocchino con precedenti per resistenza e violenza a pubblico ufficiale gli ha rotto due falangi. Trenta giorni di prognosi. L’immigrato è finito subito in carcere. È successo la scorsa notte e sono in corso ulteriori accertamenti. Solidarietà al poliziotto e a tutte le Forze dell’Ordine. Sono orgoglioso di aver inasprito le pene per chi attacca le donne e gli uomini in divisa e per aver fermato l’immigrazione clandestina. Se il Pd vuole riportarci indietro e ha nostalgia del business dell’invasione, lo dica chiaramente agli italiani!“, ha affermato il ministro dell’Interno Matteo Salvini.