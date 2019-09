Picchia e minaccia con coltello 4 donne, nigeriano trasferito

Fermo – Ha aggredito con estrema violenza quattro donne ospiti, come lui, di un centro d’accoglienza di Monte Urano (Fermo), facendole finire in ospedale. Il responsabile è un nigeriano non nuovo a simili episodi, un soggetto molto aggressivo e ritenuto particolarmente pericoloso all’interno della struttura.

Come riportato dalla stampa locale, a scatenare la furia dell’africano durante la serata dello scorso venerdì sarebbe stata una lite nata per futili motivi. Da una parte le 4 ragazze, dall’altra il nigeriano che, stanco di discutere, si è improvvisamente scagliato contro li loro, aggredendole con brutale violenza. Prima i pugni, gli schiaffi ed i calci, poi l’uomo si è impossessato di un lungo coltello da cucina, scatenando il panico tra le persone accorse per cercare di separare i litiganti e riportare la calma.