Stacca un pezzo di marciapiede e danneggia 12 auto, fermato pakistano

Condividi

Lecce – I carabinieri di Lecce sono intervenuti questa mattina in via Oronzo Quarta, nei pressi della stazione ferroviaria, dove un pakistano di 28 anni, Usman Muhammad, stava lanciando sassi contro le auto parcheggiate sulla via, creando pericolo anche per i passanti. I militari l’hanno individuato grazie alle segnalazioni dei testimoni: stava cercando di scappare saltando a bordo di un autobus in transito, ma è stato acchiappato.

Il giovane, condotto in caserma e identificato, vive a Monteroni, ma di fatto non ha una fissa dimora: ha un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, ed è già noto alle forze dell’ordine per episodi precedenti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.