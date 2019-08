Greta sbarca a New York e attacca Trump

Condividi

Dopo 15 giorni di traversata dell’Atlantico, Greta Thunberg è arrivata a New York alle 15 locali (le 21 in Italia). La giovane svedese, esaltata climatica, a bordo del Malizia II di Pierre Casiraghi, ha attraccato al North Cove Marina si Manhattan. “Terra! le luci di Long Island e New York di fronte a noi”, aveva twittato mercoledì mattina. La 16enne il 23 settembre parteciperà al vertice sul clima all’Onu, appena scesa a terra ha subito attaccato Trump.

L’ecologista ossessionata dal fantomatico riscaldamento globale, che il prossimo mese interverrà al Climate Action Summit delle Nazioni Unite, aveva pubblicato un post su Twitter poche ore prima, annunciando di vedere ormai le luci di New York, dopo un viaggio in barca di 15 giorni. “Terra!! Davanti le luci di Long Island e New York City”, aveva tweettato la Thunberg, che ha viaggiato a bordo della “Malizia II” di Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco e del campione di offshore Stefano Casiraghi.