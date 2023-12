Malore fatale, Stefano muore a 48 anni sull’auto dell’amico

Reggiolo, 31 dicembre 2023 – È stato stroncato improvvisamente in auto, mentre con un amico stava tornando da una giornata trascorsa nel paese d’origine, in provincia di Pavia, per portare gli auguri ad amici e conoscenti. È accaduto l’altra sera. Stefano Zambarbieri, 48 anni, originario di Santa Cristina e Bissone, nel Pavese, abitava a Villanova di Reggiolo ormai da tre anni e lavorava in una azienda della zona, come operaio specializzato. L’altra sera era nell’auto guidata da un amico. Ancora in autostrada, a poche decine di chilometri da casa, ha lamentato un forte dolore a una gamba. Stefano e l’amico si sono fermati per una breve sosta in autogrill.

“Stefano – racconta il fratello Daniele – è andato alla toilette, poi è risalito in auto dicendo che non si sentiva molto bene. Si è come appisolato”.

Invece, il suo cuore ha cessato di battere durante il viaggio. Solo all’arrivo a casa, in via Affò a Reggiolo, ci si è accorti di quanto era successo, quando Stefano non ha dato risposta alle chiamate dell’amico. È stato subito chiamato il fratello, che abita in una casa a pochi metri di distanza, facendo scattare i soccorsi. In attesa dell’ambulanza della Croce rossa locale e dell’automedica, è stato lo stesso fratello a praticare il massaggio cardiaco. Tutto inutile. Sono intervenuti anche i carabinieri per accertamenti. Le cause del decesso sono state ritenute “naturali”, con il corpo già restituito ai familiari.

