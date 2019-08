La bufala del ”governo subito per disinnescare aumento dellʼIva”

“Disinnescare l’aumento dell’Iva è possibile”. Così un Giovanni Tria decisamente rassicurante che, parlando dei conti dell’Italia, sottolinea inoltre come il “deficit sia in calo”. “Ci sono margini di manovra – prosegue il ministro dell’Economia -. Anche a leggi vigenti, senza altre misure, il deficit per il 2020 sarebbe sostanzialmente inferiore al 2,1 % del Pil previsto nel Def di aprile. Siamo molto sotto quel livello”.

Questo, prosegue Tria in un’intervista a il “Corriere della Sera” “è il risultato di una politica di bilancio che ha permesso di portare avanti i programmi voluti dalle forze politiche, ma mantenendo i saldi di bilancio sotto controllo”.