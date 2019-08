Stupro di gruppo, nuove accuse per lo ‘studioso’ islamico Tariq Ramadan

L’islamologo svizzero Tariq Ramadan, incriminato per quattro stupri, è stato accusato di nuovo. Questa volta a denunciarlo è una giornalista di 50 anni che all’epoca, nel 2014, ha intervistato l’intelletuale in una camera d’hotel. In quella occasione l’uomo avrebbe abusato di lei, sbattendola a terra e poi penetrandola con forza, contro la sua volontà. Come riporta Le Figaro, allo stupro di gruppo avrebbe partecipato anche un membro dello staff dell’islamologo la cui identità non è ancora conosciuta.

“ È successo tutto molto velocemente. È stato di una violenza inaudita. Mi ha preso per il braccio, me l’ha storto e poi mi ha buttato terra “, spiega la donna nella denuncia presentata a luglio. A quel punto la donna gli ha detto che, non appena uscita da lì, sarebbe andata subito dalle forze dell’ordine. Ma Ramadan non si sarebbe fatto intimorire e avrebbe risposto: “ Non sai quanto sono potente “.