“Il matrimonio omosessuale deve essere riconosciuto come sacramento”

La teologa femminista nonché monaca benedettina Teresa Forcades dichiara a Repubblica: «Credo che il matrimonio omosessuale debba essere riconosciuto come un sacramento perché ciò che costituisce il sacramento del matrimonio è ciò che questo particolare legame umano ha in comune con la vita della Trinità e la vita della Trinità non ha nulla a che fare con la complementarietà di genere o sessuale e niente a che fare con avere figli». La Forcades due anni fa lasciò la clausura per impegnarsi in politica lottando in favore dell’ indipendenza della Catalogna. Fra un mese tornerà in monastero dove continuerà le sue battaglie, ma in altro modo.

La tesi balzana ed eretica della Forcades sarebbe la seguente: il matrimonio è fondato sul legame che unisce la Santissima Trinità e le Tre Persone della Santissima Trinità sono asessuate, ergo il matrimonio non c’entra con il sesso e dunque porte aperte al “matrimonio” omosessuale.