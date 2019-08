Roma, donna colpita al volto senza motivo: arrestato bengalese

Roma Termini, cammina in stazione e aggredisce una donna con un pugno al volto. Stava camminando nella stazioni Termini quando, senza alcun motivo, ha aggredito una donna colpendola al volto. E’ successo lo scorso martedì. A finire in manette un 22enne bengalese che dovrà rispondere di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nonché per di porto di arma impropria.

L’uomo inizialmente è stato bloccato dalle guardie giurate e successivamente dalla pattuglia della Polfer accorsa sul posto unitamente ai militari dell’Esercito.