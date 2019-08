Parte del M5S insorge contro il Pd: “Zingaretti come Giuda”

Crisi, pezzo di M5S insorge contro alleanza con Pd: “Zingaretti Giuda” – Le indiscrezioni di stampa in merito ai paletti fissati da Nicola Zingaretti all’alleanza coi 5 stelle vengono accolti con allarmismo da quella parte del Movimento che nutre piu’ perplessita’ attorno alla nascita di un governo con il Pd.

“Zingaretti si comporta come Giuda”, commenta una fonte qualificata, tra i principali detrattori, nel M5s, alla nascita del governo con il Pd. “Per noi l’alleanza con il Pd non si puo’ fare e comunque non si puo’ fare a queste condizioni”, si scandisce. “Andiamo a votare cosi’ vediamo i geni leghisti in opera. Alla prova del governo vediamo come cambiano rispetto agli annunci”. www.affaritaliani.it