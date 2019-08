”Militari francesi nelle forze del generale Khalifa Haftar”

Condividi

Un gruppo di militari francesi sarebbe presente tra le fila delle forze del generale Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica e comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), nella città costiera di Ras Lanuf, importante terminal petrolifero nel Golfo della Sirte. Lo riferiscono fonti del Consiglio presidenziale di Tripoli, l’organo esecutivo libico riconosciuto dalle Nazioni Unite, all’emittente televisiva “Libia al Ahrar”, media vicino ai Fratelli musulmani con sede centrale a Doha, in Qatar.

“I francesi risiedono negli alloggi dei lavoratori di una filiale della società Petrol Comet, in un sito chiamato Campo, localmente noto come Campo Ait Ashtewi al Sulaimani”, spiega la fonte. Secondo l’emittente televisiva, inoltre, i militari francesi avrebbero installato “una stazione per il lancio di droni all’interno di un hangar dell’aeroporto di As Sidr, vicino Ras Lanuf”.