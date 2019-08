Tunisia, avvocato gay escluso dalle presidenziali

Condividi

L’avvocato Mounir Baatour, 48 anni, cofondatore dell’associazione ‘Shams’ per la depenalizzazione dell’omosessualità in Tunisia, apertamente gay, ha annunciato di aver presentato ricorso alla magistratura contro la decisione della Commissione elettorale di escluderlo dalla lista dei candidati ammessi per le elezioni presidenziali del prossimo 15 settembre. Il motivo della sua esclusione sarebbe il non rispetto di formalità amministrative, avevano riferito i media locali.

Secondo Baatour, il provvedimento della Commissione superiore indipendente per le elezioni (Isie) è “vago e senza motivazione” e il Partito liberale che lo sostiene combatterà “in ogni modo” per “la difesa del diritto costituzionale” di presentare un proprio candidato.