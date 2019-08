Salvini, ho scoperto che Conte non mi ha mai sopportato

Matteo Salvini parla in Senato dopo le parole di Giuseppe Conte. “Grazie e finalmente: rifarei tutto quello che ho fatto”, ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo nell’Aula. “Non ho paura del giudizio degli italiani”. “Se qualcuno da settimane, se non da mesi, pensava a un cambio di alleanza, molliamo quei rompipalle della Lega e ingoiamo il Pd, non aveva che da dirlo. Noi non abbiamo paura”, ha detto ancora Salvini. “La libertà non consiste nell’avere il padrone giusto ma nel non avere nessun padrone”, ha detto Matteo Salvini citando Cicerone.

“Il dubbio che ci sia qualcuno che da settimane, se non da mesi, stava lavorando con il Pd, visti gli applausi oggi in Aula, è legittimo”, ha detto il vicepremier e leader della Lega parlando con i cronisti nel Transatlantico del Senato.