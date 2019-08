Prodi: ‘Serve governo di coalizione Pd-M5s in chiave europeista”

Per arrivare a un governo di coalizione di lunga durata, che si occupi della manovra economica e sia improntato in chiave europeista, Pd e M5s dovrebbero pensare di costruire le basi di una linea comune, anche attraverso l’ausilio, di due congressi interni. E’ una possibile strada per uscire dalla crisi indicata da Romano Prodi, in un editoriale sul Messaggero.

Lo sforzo di evitare la fine prematura di una legislatura, deve essere ripetuto “anche nell’attuale situazione del Paese: naturalmente in modo trasparente, nel rispetto delle forme istituzionali previste e non ad ogni costo” dice l’ex premier.