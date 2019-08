Balsamo capelli: trucchi di cui non avevi idea

Essere una donna è un grande piacere ed è anche molto costoso. Prova a calcolare almeno quanto spendi al mese per cosmetici? Tutte queste creme idratanti, shampoo e altri prodotti possono fare un buco grande in qualsiasi portafoglio. Per quanto riguarda la cura personale, puoi risparmiare un sacco di soldi senza sacrificare la bellezza e la salute. Scopri come metà della borsa per il trucco può essere sostituita con un solo prodotto.



La multifunzionalità è un'ottima cosa. È fantastico quando un prodotto può sostituirne diversi contemporaneamente. Soprattutto quando si tratta di cosmetici: c'è meno spazio nella borsa cosmetica e ci sono più soldi nel portafoglio. Oggi rivelano quanti problemi possono essere facilmente risolte con un semplice … balsamo per capelli.

Usandolo puoi:

Rimuovere il trucco

Perché spendere soldi per costosi struccanti o acqua micellare, se riesci a rimuovere facilmente il trucco e ammorbidire la pelle allo stesso tempo? Va bene, forse per tutti i giorni, il balsamo non è la soluzione migliore. Ma come un modo di emergenza per pulire il viso dal trucco – perfetto!

Evitare le irritazioni dopo la rasatura

Suggerimento rilevante per entrambi i sessi: per eliminare il prurito e i punti rossi antiestetici, prova a sostituire la schiuma da barba o il sapone con il balsamo per capelli. Ciò fornirà una scivolata molto più liscia e lenirà la pelle irritata.

Ammorbidire i pennelli per il trucco

Il balsamo ammorbidisce non solo i nostri capelli “vivi”, ma anche quelli sintetici. Alcun pennello ti graffia il viso? È meglio fare un ampio lavaggio per tutti i pennelli con uno shampoo, quindi applicare il balsamo o anche una maschera per capelli. Asciuga i pennelli e goditi il tocco morbido e delicato.

Districare i capelli annodati

Risolvere un tale problema a volte sembra difficile. Il balsamo verrà in soccorso. Diluiscilo con acqua calda, versalo in una bottiglia con un flacone spray e agita bene. Spruzzare sui capelli asciutti, lasciare agire per alcuni secondi e pettina i capelli con le dita o con una spazzola morbida.

Idratare la pelle

Un bagno caldo con balsamo per capelli aiuta a idratare anche la pelle secca. Assicurati di provare nella stagione fredda.

Ammorbidire la cuticola

Una soluzione a basso costo per la manicure, che non è affatto inferiore ai prodotti e agli oli per saloni!

Rimuovere rapidamente e indolore il cerotto o rimuovi il tatuaggio temporaneo.

Basta applicare alcune gocce di balsamo sulla superficie e strofinare delicatamente la pelle.

Inoltre, il balsamo per capelli può aiutarti in alcuni problemi domestici. Ad esempio – proteggere le scarpe in pelle da tracce di umidità e sale, eliminare piccoli blocchi nella vasca o nel lavandino o sistemare una porta cigolante.

Qualunque sia l’uso del balsamo, è importante che non manchi dagli scaffali del bagno, per poterti salvare in determinate situazioni.