Trieste: gambiano si dichiara gay, espulsione annullata

Condividi

Sta facendo e farà discutere la sentenza pronunciata dalla corte d’appello del tribunale di Trieste, che ha impedito che un gambiano venisse espulso dal nostro paese solo per aver dichiarato di essere gay. Nessuna necessità di verificare la bontà delle affermazioni dello straniero. È stato sufficiente appurare che l’omosessualità in Gambia è un reato punibile col carcere per un massimo di 14 anni, ma non comprendere se la motivazione di fondo fosse vera oppure solo un’invenzione studiata ad hoc per allontanare lo spettro dell’espulsione.

La sentenza può creare un pericoloso precedente giuridico a cui tanti destinati all’allontanamento dal nostro Paese potrebbero appellarsi. “Non è necessario indagare quale sia l’effettivo orientamento sessuale del soggetto richiedente asilo, essendo sufficiente il modo in cui lo stesso viene percepito nel paese d’origine e la sua idoneità a divenire fonte di persecuzione”. Queste le motivazioni ufficiali, riportate dal “Secolo d’Italia”.