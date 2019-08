“Poveri cristi esausti e depressi, fateli scendere”

“Aspettiamo che si decida presto il destino di questi poveri cristi della Open Arms. Ormai la vicenda è diventata una telenovela imbarazzante. Spero che facciano scendere al più presto i 107 migranti a bordo che sono stanchi ed esausti”. Così, in un’intervista all’AdnKronos, Francesco Cascio, il medico del Poliambulatorio di Lampedusa che domenica sera è tornato dalle vacanze in montagna per fare ritorno sull’isola, dopo le polemiche sullo stato di salute dei 13 migranti visitati che provenivano dalla nave della Ong spagnola.

“Dopo tutti questi giorni è ovvio che la loro condizione psicologica sia terribile – aggiunge il medico, che in passato è stato deputato nazionale e Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, esponente di Forza Italia -. Saranno stanchi, esausti, depressi. Quindi, spero che si trovi presto una soluzione. Ma al momento non mi risulta ci sia una emergenza sanitaria sulla nave”. adnkronos