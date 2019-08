Inciucio Pd-M5s, spunta il nome di Lamberto Dini

Lo chiamano “governo di decantazione”, si legge “governicchio” o inciucione. Poco cambia, il succo è quello: dentro il Pd (e a sinistra) ormai sono tutti convinti della bontà dell’operazione: allearsi con il Movimento 5 Stelle con un solo scopo, fermare l’ascesa di Matteo Salvini. E la parola d’ordine, ora, è “Lamberto Dini”.

Se si tornasse alle urne, sondaggi alla mano, il Capitano vincerebbe facile, addirittura si avvicinerebbe al plebiscito con un centrodestra unito e compatto. Cosa c’è di meglio allora di un bell’accordo con i nemici grillini, mascherandolo da governo “istituzionale” per farlo poi diventare, subito, “di legislatura”?. Per il primo tifava Matteo Renzi, ma ora a preferire tempi lunghi sono in tanti, dal segretario Nicola Zingaretti a vari consiglieri influenti. Bettini, Enrico Letta, Walter Veltroni. E anche i già fuoriusciti Pierluigi Bersani e Massimo D’Alema, che ora hanno sentito profumo di governo e si stanno riavvicinando.