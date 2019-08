Torino, sventato sequestro di persona: tre stranieri fermati

Condividi

Un probabile sequestro di persona è stato sventato a Torino dalla polizia. Agenti della squadra volanti hanno bloccato dopo un lungo inseguimento un furgone in corso Vinzaglio su cui, insieme a tre uomini di nazionalità straniera, si trovava una donna legata con delle fascette. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti da piazza San Carlo che hanno assistito alla scena.

Il sequestro è avvenuto all’angolo con via Giolitti e piazza Cln, davanti al bar gelateria Cecchi. La donna, una signora bionda sulla cinquantina, stava camminando insieme con un uomo. I passanti presenti al momento dell’accaduto raccontano che la coppia era italiana. I rapitori sono arrivati con un furgone Volkswagen nero e hanno cercato di caricare entrambi, ma sono riusciti a portare via soltanto lei. Le indagini della polizia sono in corso per capire che cosa sia accaduto e perché la donna sia stata sequestrata.