Pd, Zingaretti: “partiamo dalle Feste dell’Unità”

Il Governo ha fallito, è in crisi e quindi le nostre ragioni erano quelle giuste.

Ora è il momento dell’unità per proporre un’alternativa per il Paese.

Costruiamo tutti insieme un’Italia più bella, a partire dalle feste de l’Unità rese possibili da militanti e volontari che ringrazio.

Tutti possono partecipare, tutti possono fare la loro parte in questa battaglia politica e di democrazia.

Dal 16 agosto sul sito web del Partito Democratico sarà possibile iscriversi come volontari. C’è bisogno del tuo aiuto!